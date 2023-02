Pro Loco Signa, ecco come fare per diventare socio

SIGNA – E’ disponibile la nuova tessera del socio che permetterà a chiunque lo desideri di sostenere concretamente le diverse attività di valorizzazione e tutela del territorio in cui la Pro Loco Signa si impegna dalla sua istituzione e di avere l’opportunità di partecipare attivamente ai diversi progetti avviati che hanno luogo nel nostro Comune. Il costo della tessera – di durata annuale – è di 10 euro. “Diventare socio – spiegano dalla Pro Loco – non comporta alcun obbligo, nessun impegno particolare ma è un sostegno importante per l’associazione, che si occupa di rendere vivo e promuovere il nostro territorio. Con la tessera socio, inoltre, potete usufruire di numerosi sconti sull’intero territorio nazionale”. Per associarsi è sufficiente compilare la domanda di ammissione con indirizzo e dati anagrafici disponibile nella sede della Pro Loco presso il Punto informazioni turistiche in piazza Stazione a Signa. Sul sito Internet www.tesseradelsocio.it sono elencate tutte le convenzioni nazionali e locali divise per categoria e regione: tutte le convenzioni sono geolocalizzate su una mappa in modo da permetterne una facile individuazione.