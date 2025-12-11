Progetto “Carbon neutral”, quarantasei le piante secche sostituite a Poggio a Caiano

POGGIO A CAIANO – Saranno quarantasei le nuove piante che andranno a sostituire quelle che non sono riuscite ad attecchire fra le 375 piantate, lo scorso anno, nel territorio comunale di Poggio a Caiano. Il tutto rientra nel progetto di incremento del patrimonio arboreo nell’ambito della strategia regionale “Toscana carbon neutral”. Che ha come scopo quello dell’attuazione di interventi finalizzati all’incremento del patrimonio arboreo della città con lo scopo di migliorare la qualità dell’aria. Il bando è di alcuni anni fa e il contributo richiesto alla Regione è il 90% sulle spese ammissibili mentre il restante a carico del Comune di Poggio a Caiano. “E’ la normalità che circa un dieci per cento delle piantumazioni non vada a buon fine, – spiegano dall’ufficio tecnico del Comune – è stata fatta un’apposita mappatura delle piante secche che adesso in un paio di giorni andiamo a sostituire attraverso una ditta incaricata”. Diverse le zone interessate dal progetto: dal Poggetto alle aree verdi del plesso scolastico Mazzei e ancora via Matteotti, piazza Di Vittorio, via Caiani, piazza Taranto e poi piazza XX settembre e via Sottombrone. Gli operai della ditta si sono recati nei diversi punti dove sono stati piantati gli alberi di vario tipo per sostituirli con piante nuove. L’operazione richiederà un paio di giorni di lavoro.