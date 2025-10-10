“Progetto mammella ANT”: da lunedì 13 le prenotazioni per le visite gratuite per le donne sotto i 45 anni a Signa e Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA/SIGNA – Grazie alla sinergia con vari soggetti del territorio, torna anche quest’anno il programma di prevenzione oncologica gratuita di Fondazione ANT a Lastra a Signa. Nello specifico si comincerà nel mese di ottobre con il “Progetto mammella ANT”, rivolto alle donne sotto i 45 anni, con 32 visite senologi che gratuite con ecografia mammaria, destinate alle cittadine di Signa e Lastra a Signa. Negli ultimi anni, l’incidenza del tumore al seno, tra le giovani tra i 25 e i 44 anni , è cresciuta in Italia di circa il 30%, ma se si fa prevenzione in oltre l’80% dei casi si può guarire. È necessario, dunque, che anche le giovani donne si sottopongano a questo tipo di visite.

Le visite saranno mirate proprio alla prevenzione dei tumori della mammella in età giovanile e si terranno il 22 ottobre presso il Presidio Alfa Columbus, in via Livornese a Lastra a Signa. Il 23 ottobre sarà invece il turno di Signa, dove le visite si svolgeranno negli Studi medici di Farmapiana, in via dei Macelli. Le prenotazioni on line inizieranno il 13 ottobre, a partire dalle 10 e per accedere alle visite occorre registrarsi e prenotare il proprio appuntamento al link https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/ . Durante il mese di novembre verranno poi offerte alla popolazione 72 visite dermatologiche gratuite di “Progetto melanoma ANT”, visite importanti per la prevenzione del melanoma. Le date per la prenotazione online di queste saranno rese note a fine ottobre sul calendario pubblicato su ant.it/toscana.

L’iniziativa è stata organizzata con il patrocinio e i contributi dei Comuni di Signa e Lastra a Signa e ha ricevuto anche il patrocinio dell’Azienda Usl Toscana Centro. Fondamentali sono stato il sostegno economico di Farmapiana, la cena di raccolta fondi organizzata dalla Consulta del volontariato di Lastra a Signa e la collaborazione di sezione soci Coop le Signe. “I progetti di prevenzione oncologica gratuita ANT a Signa e Lastra a Signa sono attivi ormai dal 2013, – ha detto Simone Martini, delegato ANT Firenze – al 31 dicembre 2024 abbiamo superato le 1000 visite gratuite nei due Comuni, un traguardo davvero importante. La collaborazione con le due amministrazioni comunali, il sostegno annuale di Farmapiana, ma anche la collaborazione con la locale Consulta del volontariato e con la sezione soci Coop le Signe, sono la testimonianza che si può costruire una rete integrata di collaborazione preziosa fra pubblico e privato. L’obiettivo è quello di rendere alla portata di tutti la cultura della prevenzione oncologica. Siamo orgogliosi del lavoro fatto in tanti anni in questo territorio e della grande serata di raccolta fondi organizzata quest’anno per noi dalla Consulta. Mettere a disposizione queste giornate gratuitamente, in un momento in cui anche le condizioni economiche di molti sono diventate più difficili, rappresenta davvero un importante traguardo. Tutto questo non sarebbe possibile senza il contributo dei partners che sono qui oggi, ma anche dei tanti cittadini che ogni giorno sostengono ANT con le loro donazioni e dei Volontari che si impegnano nelle attività della nostra Fondazione”.

“Sostenere la prevenzione oncologica significa investire concretamente nella salute della nostra comunità, – aggiunge Antonio Iocca, presidente di Farmapiana Spa – come azienda pubblica che opera nel settore della salute, sentiamo il dovere di essere al fianco di chi, come Fondazione ANT, porta avanti ogni giorno un lavoro straordinario di attenzione, prevenzione e cura. La collaborazione con le istituzioni e le realtà del territorio dimostra che insieme possiamo offrire opportunità sanitarie reali e gratuite, soprattutto in un momento in cui molte famiglie vivono difficoltà economiche. È questo il senso profondo della nostra missione: restituire valore al territorio attraverso la salute e la solidarietà”.

“Le giornate di prevenzione e screening gratuiti promossi insieme a Fondazione ANT ci sembrano un importante lavoro sul lato della prevenzione oncologica e vanno a integrare l’azione svolta da Regione Toscana sul tema, – ha concluso Annamaria Di Giovanni, assessore al sociale del Comune di Lastra a Signa – avere la possibilità di svolgere gratuitamente visite così fondamentali per la propria salute e poter così individuare precocemente la malattia sono elementi cruciali per poter sconfiggere ed eventualmente curare. Ringraziamo Fondazione ANT Franco Pannuti ETS per la sensibilità e la collaborazione in iniziative che riguardano la salute di tutta la comunità”. Fin dal 2004, infatti, Fondazione ANT ha scelto di affiancare al proprio prezioso servizio gratuito di assistenza medica domiciliare ai malati di tumore anche l’attività di prevenzione oncologica sempre gratuita, rivolta ai cittadini del territorio. Dal 2007 questi progetti sono approdati anche in Toscana, con un numero di visite sempre in crescita. Nella nostra regione, nel solo anno 2024, sono stati sottoposti a visita tramite i vari progetti di prevenzione ANT oltre 3.000 pazienti. Per conoscere tutte le date di prevenzione oncologica gratuita che ogni mese ANT organizza in Toscana e sapere come prenotarsi, è possibile visitare la sezione “visite di prevenzione oncologica” della pagina web ant.it/toscana.