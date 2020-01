Progetto “Unico Metropolitano”: sì alla mozione di Monia Monni (Pd)

FIRENZE – Si è affidata a Facebook Monia Monni, vice-capo gruppo del Pd in Consiglio regionale per l’approvazione della sua mozione che “dà seguito al progetto Unico Metropolitano”. “Con il voto di oggi – dice Monni – si apre la strada per il proseguimento di “Unico Metropolitano”, l’abbonamento che consente con un solo titolo di viaggio di usufruire di autobus, treni e tramvie. Un abbonamento che semplifica e che consente di risparmiare circa 20-30 euro al mese. Era un impegno che mi era presa con i cittadini di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa e sono felice del risultato di oggi. Viaggiare sui mezzi pubblici deve essere semplice e vantaggioso, perché anche da qui passa la sfida per rendere più sostenibili le nostre comunità”.