Pronto intervento guasti e fughe gas di Centria: attivo il nuovo numero verde unico

PRATO – Da lunedì 1 dicembre sarà attivo il nuovo numero verde unico, gratuito, per tutte le segnalazioni di Pronto Intervento ed Emergenze su gas naturale per gli impianti gestiti da Centria: 800 975 975, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Il nuovo recapito garantisce un accesso più semplice e immediato al servizio di emergenza, offrendo un unico punto di contatto per tutte le segnalazioni relative alla rete del gas metano in tutti i Comuni serviti da Centria in sette regioni italiane. Il servizio di pronto intervento deve essere contattato esclusivamente in caso di percezione di odore di gas, anche all’interno delle abitazioni; rottura o danneggiamento di tubazioni del gas stradali o a monte del contatore; mancanza o irregolarità della fornitura gas (escluse sospensioni per morosità); sospette dispersioni di gas. Alla ricezione della segnalazione, gli operatori addetti alla risposta forniscono le prime indicazioni sui comportamenti da adottare; contemporaneamente attivano i tecnici sul territorio per le verifiche e le operazioni tecniche volte a garantire la salvaguardia delle persone e delle cose, la messa in sicurezza degli impianti e il ripristino delle normali condizioni del servizio, nel più breve tempo possibile. Il nuovo numero verde 800 975 975 sostituisce tutti i precedenti numeri verdi di Centria per il pronto intervento ed emergenze su gas naturale. Per tutte le località servite dal gas Gpl rimane invece sempre attivo il numero verde 800 978 974. I numeri verdi di Centria sono gratuiti e raggiungibili sia da rete fissa che mobile.