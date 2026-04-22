Prorogata al 15 maggio la scadenza per poter partecipare al bando “LASTRAda sicura”

LASTRA A SIGNA – E’ stata prorogata al 15 maggio la scadenza per poter partecipare al bando del progetto “LASTRAda sicura”, lanciato dall’amministrazione comunale per diffondere la cultura della sicurezza stradale, della prevenzione degli incidenti e dell’incolumità stradale. L’iniziativa è promossa in collaborazione con il comando di polizia locale, con Aci Vallelunga e con la […]

LASTRA A SIGNA – E’ stata prorogata al 15 maggio la scadenza per poter partecipare al bando del progetto “LASTRAda sicura”, lanciato dall’amministrazione comunale per diffondere la cultura della sicurezza stradale, della prevenzione degli incidenti e dell’incolumità stradale. L’iniziativa è promossa in collaborazione con il comando di polizia locale, con Aci Vallelunga e con la collaborazione della Misericordia di Lastra a Signa e Scandicci e prevede un corso di 8 ore di guida sicura che si svolgerà sabato 23 maggio presso il Centro di guida sicura Aci-Sara di Vallelunga (Roma).

Il corso, indirizzato ai giovani del territorio sotto i 25 anni e neopatentati, consiste in un percorso formativo teorico-pratico di educazione alla sicurezza stradale con la finalità di raggiungere l’obiettivo della prevenzione dell’incidentalità stradale (una delle prime cause di morte dei giovani entro i 29 anni, fonte Istat) e della formazione dei giovani conducenti, nell’ottica di intervento di educazione civica e sicurezza pubblica coerente con le finalità istituzionali dell’ente. Al corso sarà possibile accedere a seguito dell’adesione all’avviso di selezione: dieci i posti disponibili (5 ragazze e 5 ragazzi). Il corso, della durata complessiva di circa 8 ore, si svolgerà in una unica giornata e si articolerà in: sessione teorica iniziale in aula, quattro sessioni pratiche su aree di esercitazione. La formazione si svolgerà presso Il Centro di Guida Sicura di Vallelunga a Campagnano di Roma in via della Mola Maggiorana, 4/6. Il costo del corso “Advanced” è pari a 390 euro per ciascun partecipante e sarà interamente sostenuto dal Comune di Lastra a Signa. Il trasporto dei partecipanti sarà organizzato dal Comune mediante i mezzi messi a disposizione dalla Arciconfraternita della Misericordia di Lastra a Signa e Scandicci, debitamente assicurati e idonei al trasporto di persone, senza oneri a carico degli ammessi.

“Il fenomeno dell’incidentalità stradale – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – continua a rappresentare una rilevante criticità sociale, con particolare incidenza nella fascia di età giovanile. Con questa iniziativa vogliamo cominciare un percorso che lavorerà proprio su questo tema, in collaborazione con la nostra polizia locale. Questo corso rappresenta il primo step sulla sicurezza attiva e sarà davvero un grande valore aggiunto per chi lo effettuerà; l’educazione alla guida responsabile e la formazione sulle corrette tecniche di conduzione dei veicoli sono infatti strumenti efficaci per la prevenzione degli incidenti stradali e per la formazione di utenti della strada consapevoli. Sottolineo che in Paesi come Svizzera, Austria e Germania dove la formazione alla guida sicura è spesso integrata nel percorso per conseguire la patente, si è ottenuto un netto abbattimento del rischio di incidenti stradali”.

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e firmata e presentata in una delle seguenti modalità: cartacea presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lastra a Signa in Piazza del Comune, 17; allegata a una Pec ed inviata all’indirizzo istituzionale dell’ente: comune.lastra-a-signa@pec.it, digitalmente tramite il portale https://istanze.comune.lastra-a-signa.fi.it/istanze/ dove dovrete caricare la domanda come allegato all’istanza. La presentazione della domanda comporta l’accettazione integrale e incondizionata delle disposizioni del presente bando, l’impegno alla partecipazione all’intero percorso formativo (parte teorica e pratica). Qualora il numero delle domande ammissibili sia superiore a 10, l’individuazione dei partecipanti avverrà mediante sorteggio pubblico, le cui modalità saranno comunicate sul sito istituzionale dell’ente.

(Nella foto un momento della presentazione avvenuta qualche settimana fa)