Prorogata fino al 13 aprile la mostra dedicata a Gregorio Prestia al Museo civico della paglia

SIGNA – É stata prorogata fino al 13 aprile la mostra “Gregorio Prestia. L’artista e i suoi mondi. Viaggio attraverso la materia e le forme”, a cura di Serena Becagli, allestita al Museo civico della paglia. La decisione é nata dal forte interesse e dal positivo riscontro di pubblico registrati nelle prime settimane di apertura. […]

SIGNA – É stata prorogata fino al 13 aprile la mostra “Gregorio Prestia. L’artista e i suoi mondi. Viaggio attraverso la materia e le forme”, a cura di Serena Becagli, allestita al Museo civico della paglia. La decisione é nata dal forte interesse e dal positivo riscontro di pubblico registrati nelle prime settimane di apertura. L’esposizione resterà così visitabile anche durante i giorni della festa della Beata, offrendo un’ulteriore occasione di visibilità a un progetto espositivo che ha saputo suscitare attenzione e partecipazione.

La mostra è dedicata allo scultore calabrese Gregorio Prestia (Vibo Valentia, 1901–1979) e propone un percorso attraverso le diverse fasi della sua produzione artistica, tra marmo, terracotta, gesso e legno, restituendo la ricchezza di un linguaggio capace di spaziare dalle immagini sacre ai ritratti, fino alle rappresentazioni della vita quotidiana e del mondo del lavoro. Le opere esposte provengono dalle collezioni della famiglia dell’artista e sono presentate per la prima volta al pubblico. La proroga permette così di rafforzare ulteriormente il legame tra l’opera di Prestia e il territorio di Signa, dove è presente una sua scultura collocata all’ingresso del Villaggio scolastico artigiano, simbolo del valore del lavoro manuale e della tradizione artigiana che caratterizza la comunità signese.