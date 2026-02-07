Proseguono i controlli notturni del fine settimana: fermati 140 veicoli, dieci le sanzioni. Anche per guida in stato d’ebbrezza

PRATO – Ancora controlli straordinari nella notte tra venerdì e sabato eseguiti dal Reparto motociclisti, dall’Unità Territoriale centro ed esterna e dall’Unità cinofila della Polizia locale. Particolare attenzione è stata dedicata ai controlli nel Macrolotto 0 e in zona Soccorso. Durante le operazioni sono stati fermati oltre 140 veicoli ed elevata una decina di sanzioni per violazioni a […]

PRATO – Ancora controlli straordinari nella notte tra venerdì e sabato eseguiti dal Reparto motociclisti, dall’Unità Territoriale centro ed esterna e dall’Unità cinofila della Polizia locale. Particolare attenzione è stata dedicata ai controlli nel Macrolotto 0 e in zona Soccorso. Durante le operazioni sono stati fermati oltre 140 veicoli ed elevata una decina di sanzioni per violazioni a norme del Codice della strada: in particolare è stata denunciata una persona per guida in stato di ebbrezza e due veicoli sono stati posti sotto sequestro amministrativo in quanto privi di copertura assicurativa. In zona Soccorso. Durante la notte è stato fermato un uomo che disturbava alcuni passanti: accompagnato al Comando di piazza Macelli dove è stato denunciato per ubriachezza molesta. Sempre in zona Soccorso i cani dell’Unità cinofila hanno rinvenuto circa 4 grammi di hashish nascosti sotto una pensilina della fermata dell’autobus. I controlli, voluti dal Commissario straordinario Claudio Sammartino, continueranno nelle prossime settimane anche in altre zone della città comprese le periferie, soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato.