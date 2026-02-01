News

Proseguono le ricerche dell’uomo disperso a Calenzano

CALENZANO – Anche oggi sono proseguite le operazioni di ricerca a Calenzano sul Torrente Marina e il fiume Bisenzio della persona dispersa da qualche giorno, con il sorvolo di Drago 63, l’elicottero del reparto volo di Arezzo che ha si è alzato in volo da Calenzano fino al mare. Al momento le ricerche hanno dato esito negativo.

Autore Redazione Redazione