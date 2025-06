Protezione civile, a Prato un nuovo magazzino per mezzi e attrezzature

PRATO – E’ stato inaugurato questa mattina il nuovo magazzino della Protezione civile che si trova in via Orione 42 nella zona del centro commerciale Le Pleiadi. Presente anche l’assessore regionale alla Protezione civile Monia Monni. Il magazzino è composto da due strutture separate: una adibita a deposito dove si trovano le attrezzature come le […]

PRATO – E’ stato inaugurato questa mattina il nuovo magazzino della Protezione civile che si trova in via Orione 42 nella zona del centro commerciale Le Pleiadi. Presente anche l’assessore regionale alla Protezione civile Monia Monni. Il magazzino è composto da due strutture separate: una adibita a deposito dove si trovano le attrezzature come le pompe, le tende, i gruppi elettrogeni, i gazebo etc mentre nell’altra sono posizionati i mezzi degli autieri ai quali spetta il compito di immagazzinare e gestire il materiale presente. Di fronte alle strutture si trova un piazzale di circa 1.000 metri quadrati che serve per le manovre e per l’eventuale posizionamento delle colonne mobili di Protezione civile laddove ce ne fosse necessità.

Il magazzino ha due accessi carrabili, da via Orione e dal parcheggio del centro commerciale. “Era necessario, per migliorare il sistema di Protezione civile, intervenire sulla parte al momento più carente che era quella del magazzino, per poter contenere nel miglior modo possibile mezzi e attrezzature, – ha affermato il vicesindaco e assessore alla Protezione civile Simone Faggi – questa soluzione, sia strutturalmente che logisticamente ideale, è il primo passo di cui siamo soddisfatti e a cui seguirà l’individuazione di una nuova sede per la sala operativa”.