Protezione civile, Nucciotti: “Previsti interventi per mettere in sicurezza il territorio e informare i cittadini”

CAMPI BISENZIO – “Quello che è accaduto ieri a Faenza e in altre città dell’Emilia Romagna è purtroppo l’ennesimo esempio delle conseguenze drammatiche dei cambiamenti climatici. Fenomeni, dicono gli esperti, con cui dobbiamo abituarci a convivere”. Lo dice in una nota il candidato sindaco civico alle prossime elezioni amministrative, Riccardo Nucciotti. “Sicuramente – continua Nucciotti […]

CAMPI BISENZIO – “Quello che è accaduto ieri a Faenza e in altre città dell’Emilia Romagna è purtroppo l’ennesimo esempio delle conseguenze drammatiche dei cambiamenti climatici. Fenomeni, dicono gli esperti, con cui dobbiamo abituarci a convivere”. Lo dice in una nota il candidato sindaco civico alle prossime elezioni amministrative, Riccardo Nucciotti.

“Sicuramente – continua Nucciotti – possiamo e dobbiamo lavorare per assicurare interventi più efficaci di cura e prevenzione del territorio. Per questo nel nostro programma elettorale uno dei punti cruciali è proprio il tema della messa in sicurezza del territorio attraverso il potenziamento e la valorizzazione del sistema di protezione civile. Esiste già un piano di protezione civile che io stesso da assessore ho curato personalmente insieme alle associazioni di Protezione civile. E’ previsto un corso per studiarlo a fondo e divulgarlo ai volontari e poi a tutti i cittadini. Grazie alla nuova Sala operativa di protezione civile, che conta su personale comunale e i volontari delle associazioni di Protezione civile, possiamo avere i mezzi necessari a far fronte a eventuali emergenze. Sono previsti, inoltre, interventi a opera del Consorzio di bonifica, in collaborazione con il Genio Civile, sia sul Bisenzio, sulla Marina e sull’Ombrone, oltre naturalmente alla realizzazione delle casse di espansione che servono per un accumulo temporaneo dei volumi d’acqua nei momenti di piena dei nostri fiumi”.

“Se sarò eletto sindaco – conclude Nucciotti – porteremo avanti progetti di valorizzazione e di vivibilità degli argini e delle aree golenali del fiume per renderli accessibili a tutta la nostra comunità, e promuoveremo delle campagne di informazione, in collaborazione con le scuole e le associazioni di Protezione civile, per coinvolgere i cittadini, soprattutto nostri ragazzi e informarli sulle situazioni di emergenza e i comportamenti da adottare per le quali la Protezione civile interviene”.