“Prova d’attore”: domenica 24 in Salablu il via ai saggi-spettacolo della rassegna “Il teatro e la città”

SIGNA – Domenica scorsa la conclusione della rassegna “Il teatro e la città” con lo spettacolo, in Salablu, “La magnifica avventura-Molière e dintorni”. Dopo domani, domenica 24 maggio, il via alla sezione “Prova d’attore” sempre della rassegna “Il teatro e la città”, dedicata ai saggi-spettacolo del Centro Iniziative Teatrali, che l’ha organizzata insieme al Comune […]

SIGNA – Domenica scorsa la conclusione della rassegna “Il teatro e la città” con lo spettacolo, in Salablu, “La magnifica avventura-Molière e dintorni”. Dopo domani, domenica 24 maggio, il via alla sezione “Prova d’attore” sempre della rassegna “Il teatro e la città”, dedicata ai saggi-spettacolo del Centro Iniziative Teatrali, che l’ha organizzata insieme al Comune di Signa registrando sempre il tutto esaurito. L’appuntamento è alle 17 con lo spettacolo dei Piccoli Principi Kappa dal titolo “I tre capelli d’oro del diavolo”, tratto dalla fiaba dei fratelli Grimm e che vedrà come interpreti Christian Tasca, Medea Regina, Kaien Cao, Leonardo Mazzetti, Sebastian Nepi, Igor Cardelli, Anna Perrotta, Monica Luti e Viola Mechini, mentre il coordinamento alla regia è di Elena Fabiani e Luigi Monticelli. Alle 21, invece, sarà la volta del gruppo del primo livello adulti con il saggio-spettacolo “Nebbia in partenza”: una fitta nebbia blocca improvvisamente tutti i voli in un aeroporto qualunque. Quello che all’inizio sembra solo un piccolo ritardo si trasforma lentamente in una lunga attesa che intrappola passeggeri e personale nella sala partenze. Ad andare in scena saranno Edoardo Barbieri, Rosa Benigni, Ombretta Biserni, Riccardo Campana, Marco Chirdo, Francesca Cintelli, Sharon Conti, Arianna Di Claudio, Nina Di Claudio, Maria Gennaro, Simone Marini, Carlo Pezzetti, Laura Piastrelli, Sandra Righi e Matteo Rossi, coordinamento alla regia di Sergio Aguirre.

Martedì 26 maggio alle 18 il secondo gruppo dei Piccoli Principi Blu presenterà “La scuola dei lupi cattivi”: come si trasforma un lupacchiotto timido e gentile in un lupo cattivo? La famosa scuola riuscirà a trasformarlo? In scena Giorgio Amoroso, Nada Belhantout, Jennifer Bronzino, Giorgia Castellani, Vittoria Faticanti, Maria Stella Cianferoni, Paolo Cianferoni, Matilde D’Angelo, Hatim Erraji, Ikram Erraji, Greta Italiano, Clarissa Liguori, Federico Longo Moscardini, Giorgia Parrivecchio ed Emma Maggi, coordinamento alla regia di Elena Fabiani e Sergio Aguirre. Nella stessa serata, I Capitani Coraggiosi presenteranno “La scuola di TuttoMio”: i signori Smirth vogliono trasmettere a Primo i sani valori della vita: avidità ed egoismo. Ma esiste davvero una scuola così? Sul palco Ginevra Castellani, Alessandro D’Ugo, Clara Gabrielli, Giovanni Greco, Marta Mazzoni, Gaia Parrivecchio, Frida Perazzo, Giulia Romeo, Matias Salvini e Valentina Tesse, coordinamento alla regia di Sergio Aguirre. Tutti gli spettacoli si terranno presso la Salanlu, ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero di telefono/WhatsApp 329 8628437.