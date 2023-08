Provoca un incidente e si spaccia per un altro. Ed è intestatario di 22 auto ma non ha la patente: denunciato dalla Polizia municipale

CAMPI BISENZIO – Dopo avere provocato un incidente stradale alla guida di un motociclo senza essere titolare della patente di guida, ha dichiarato agli agenti intervenuti false generalità, spacciandosi per un suo amico. L’incidente è avvenuto a Campi Bisenzio, in via Barberinese, nei pressi dell’Indicatore, nella mattinata di lunedì 21 agosto e ha richiesto l’intervento […]

CAMPI BISENZIO – Dopo avere provocato un incidente stradale alla guida di un motociclo senza essere titolare della patente di guida, ha dichiarato agli agenti intervenuti false generalità, spacciandosi per un suo amico. L’incidente è avvenuto a Campi Bisenzio, in via Barberinese, nei pressi dell’Indicatore, nella mattinata di lunedì 21 agosto e ha richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 e di due pattuglie della Polizia municipale di Campi Bisenzio per un sinistro, in codice rosso, che ha visto coinvolti due motocicli scontratisi lateralmente.

A bordo rispettivamente un cittadino italiano di 50 anni, rimasto ferito nell’urto, e un cittadino colombiano, nato nel 1961, residente in Italia dal 2000 che si è dichiarato privo di documenti di identità fornendo agli agenti una foto dal cellulare che li “riproducevano”, adducendo di avere lasciato gli originali a casa, senza volere meglio precisare il luogo esatto. Vista e considerata la risposta dell’uomo, gli agenti della Municipale hanno voluto approfondire i controlli a seguito dei quali è emerso che l’uomo aveva declinato delle false generalità. In particolare aveva dichiarato nome e cognome di un suo amico, anche lui colombiano, titolare appunto di patente di guida, del tutto ignaro di quanto stesse accadendo.

Dal riscontro effettuato, quindi, sono emerse le vere generalità dell’uomo, in Italia da 23 anni, attualmente residente in un Comune del Mugello, titolare di 22 veicoli e privo di qualsiasi titolo abilitativo alla guida degli stessi. Oltre a risultare pluripregiudicato per reati di varia natura contro la persona, il patrimonio e le istituzioni. Immediata la denuncia per sostituzione di persona, per avere dichiarato false generalità agli agenti di Polizia municipale e per la recidiva per guida senza patente, reati le cui pene prevedono la reclusione fino a 6 anni, oltre alla confisca del mezzo utilizzato e sanzioni pecuniarie elevate. La dinamica del sinistro è tuttora al vaglio degli agenti.