Pubblicata la nuova graduatoria degli orti sociali

SESTO FIORENTINO – È stata pubblicata nelle scorse settimane la nuova graduatoria del bando straordinario per l’assegnazione degli orti sociali liberi.

Le domande ammesse sono state 53, con 17 conferme di soggetti già assegnatari arrivati a scadenza che, come da regolamento, potranno mantenere lo stesso orto. Per tutti gli altri si procederà all’assegnazione degli orti disponibili, tra cui i dieci nuovi appezzamenti nell’area della “Querciola 2” non appena completata la dotazione tecnica necessaria.

“Il gran numero di richieste presentate conferma l’importanza che gli orti sociali rivestono per la nostra città – osserva l’assessore Massimo Labanca – Gli orti sono un vero e proprio presidio sul territorio, ma soprattutto uno strumento importante per le politiche di ‘invecchiamento attivo’ per decine di concittadini. Gli appezzamenti disponibili sono quasi 150 e ad ogni scadenza sono sempre di più i sestesi che si avvicinano a questa esperienza che rappresenta anche un momento di riscoperta di cultura e conoscenza. Ringrazio ancora una volta gli uffici per il lavoro svolto per questo bando e tutti i settori a vario titolo coinvolti in questo progetto che intendiamo continuare a migliorare e potenziare”.