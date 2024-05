Pubblicato il concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due cuochi

PRATO – E’ stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 2 posti a tempo indeterminato di cuoco con riserva in favore dei volontari delle forze armate. Il lavoratore sarà adibito alla preparazione dei pasti per bambini da 0 a 6 anni. Tra i requisiti per partecipare alla selezione è necessario aver […]

PRATO – E’ stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 2 posti a tempo indeterminato di cuoco con riserva in favore dei volontari delle forze armate. Il lavoratore sarà adibito alla preparazione dei pasti per bambini da 0 a 6 anni. Tra i requisiti per partecipare alla selezione è necessario aver effettuato un periodo di esperienza lavorativa, pari ad almeno 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, maturata alla data di scadenza del bando, con la qualifica di “cuoco” presso una cucina di nido e/o scuola dell’Infanzia di enti pubblici o di aziende private affidatarie di pubblico servizio; possedere l’attestato di frequenza al corso per Addetti con mansione alimentare complessa (12 ore), conseguito secondo la normativa prevista dalla regione Toscana (HACCP) in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di selezione ed alla data della eventuale assunzione.

La domanda di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione, deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, autenticandosi con Spid/Cie/Cns nonché tramite identità digitali eIDAS compilando il format di candidatura sul Portale “inPA” – raggiungibile dalla rete internet all’indirizzo: https://www.inpa.gov.it – previa registrazione del candidato sullo stesso Portale. Per la partecipazione alla procedura il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale al quale verranno fatte le comunicazioni. La procedura di invio delle domande di partecipazione al concorso (registrazione, compilazione e invio) dovrà essere completata entro le 23.59 del 4 giugno 2024.

Tutte le comunicazioni relative al presente concorso verranno rese note attraverso pubblicazione sul Portale InPa e sul sito istituzionale dell’Ente (Comune di Prato – Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso). Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. La tassa di concorso è di 10 euro e deve essere pagata attraverso una delle seguenti modalità: – versamento sul c/c postale n. 30372502 intestato a: Comune di Prato – Tesoreria Comunale con causale “Tassa di concorso CUOCO24”; – versamento presso i T-Serve autorizzati ovvero presso i Terminali Polifunzionali “Jolly” ovvero presso le Agenzie site nella Provincia di Prato della Banca Intesa San Paolo ovvero di Chianti Banca; – pagamento effettuato tramite il sistema “PagoPA” da effettuarsi collegandosi al sito del Comune alla pagina web http://pagamenti.comune.prato.it. Qualunque sia la modalità di pagamento della tassa di concorso, è necessario che la relativa attestazione riporti il codice concorso CUOCO24.