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Publiacqua. Autobotte in via Alfieri

SESTO FIORENTINO – Publiacqua fa sapere che per ridurre al massimo i disagi per il guasto della rete idrica di via Alfieri, un’autobotte sarà posizionata all’altezza del civico 101 della medesima strada.  

SESTO FIORENTINO – Publiacqua fa sapere che per ridurre al massimo i disagi per il guasto della rete idrica di via Alfieri, un’autobotte sarà posizionata all’altezza del civico 101 della medesima strada.  