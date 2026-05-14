Publiacqua. Autobotti a Sesto, Campi e Calenzano per i lavori dell’Autostrada delle Acque

SESTO FIORENTINO – Saranno sei le autobotti messe a disposizione dei cittadini da Publiacqua nelle ore dei lavori previsti per il potenziamento e rinnovo dell’Autostrada delle Acque dal 15 al 17 maggio. Un lavoro complesso i cui effetti sul servizio idrico si avvertiranno dalla tarda serata di venerdì 15 alla mattina di domenica 17 maggio quando la situazione […]

SESTO FIORENTINO – Saranno sei le autobotti messe a disposizione dei cittadini da Publiacqua nelle ore dei lavori previsti per il potenziamento e rinnovo dell’Autostrada delle Acque dal 15 al 17 maggio. Un lavoro complesso i cui effetti sul servizio idrico si avvertiranno dalla tarda serata di venerdì 15 alla mattina di domenica 17 maggio quando la situazione tornerà progressivamente a normalizzarsi. Le posizioni delle autobotti dove sarà possibile rifornirsi di acqua potabile sui comuni della Piana: a Calenzano in piazza Vittorio Veneto 2, a Campi Bisenzio in via Vittorio Veneto (fronte Parco “Iqbal”); via Barberinese (angolo via Tosca Fiesoli); viuzzo della Costituzione (San Donnino); a Sesto Fiorentino in via Cafiero (angolo via del Cuoco) e in via Leopardi. Le zone della Piana interessate dagli effetti dei lavori: Area Gialla (abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua nelle ore serali 19 – 24) – per i Comuni inclusi in questa fascia si prevedono riduzioni di pressione che potrebbero determinare mancanze d’acqua ai piani alti, in assenza di autoclave ovvero in presenza di autoclave posto sottotetto o comunque ai piani alti, solo durante i momenti di maggior consumo. Zone coinvolte: Campi Bisenzio, tutto il comune; Comune di Signa, San Mauro a Signa, Sant’Angelo a Lecore e limitrofe; Calenzano – tutto il comune; Sesto Fiorentino, tutto il comune (escluse le zone alte come Quinto Alto, Colonnata e Querceto).

Al fine di ridurre i disagi causati dall’interruzione dell’Autostrada dell’Acqua, Publiacqua fa sapere che nei giorni immediatamente precedenti gli “impatti” saranno eseguite manovre per potenziare l’apporto delle risorse locali mentre, per favorire la circolazione dell’acqua nei distretti idrici interessati, saranno modificate le direzioni di movimento della risorsa idrica. Per questi due motivi si potranno verificare, sia nei giorni precedenti che tra il 15 ed il 17 maggio, temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua. Per affrontare queste “criticità” su tutto il territorio interessato saranno potenziate le squadre operative. Contestualmente sarà aumentata la produzione dell’Impianto di Mantignano e delle altre risorse locali dell’area prato-pistoiese.

Venerdì 15 maggio.

Dalle 22 iniziano le operazioni propedeutiche ma fondamentali dell’impatto finalizzato a collegare le condotte dell’Autostrada dell’Acqua con i nodi idrici. Un intervento in parallelo su tubazioni DN 1400 (diametro di 1 metro e 40 centimetri). Le mancanze d’acqua potranno verificarsi a partire dalle ore notturne tra venerdì 15 e sabato 16 maggio e proseguire fino alla domenica 17 maggio

Domenica 17 maggio

Dalle 21 di sabato 16 maggio si prevede di iniziare le operazioni di progressiva rimessa in esercizio del tratto di Autostrada dell’Acqua interessato dal lavoro. Per il ritorno della corretta pressione d’esercizio su tutti i sistemi acquedottistici coinvolti saranno necessarie alcune ore che serviranno inoltre a riempire i serbatoi locali. La completa normalizzazione del servizio si realizzerà, progressivamente, nel corso della giornata di domenica 17 maggio. La fase di riapertura è particolarmente delicata perché potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua e locali rotture sulle reti secondarie.

Publiacqua ha previsto un programma di comunicazione all’utenza che prevede azioni specifiche ulteriori a quelle messe in campo normalmente. Saranno effettuate chiamate ai numeri fissi, SMS ai cellulari degli utenti registrati nel nostro Database (ricordiamo che per registrarsi è necessario compilare la form presente sul sito all’indirizzo https://www.publiacqua.it/acqua-alert ), volantinaggi nelle aree critiche, post su Facebook ai profili selezionati per Cap, post su altri canali social. Sul sito di Publiacqua sarà presente una sezione dedicata dove gli utenti potranno trovare informazioni di dettaglio sulle aree impattate per ciascun comune e, digitando il proprio indirizzo, verificare il grado di disagio atteso per la propria abitazione in base alle fasce sopradette. A tutti i Comuni verrà inviata comunicazione specifica su aree impattate nel loro territorio. È stata istituita una Sala Operativa presso l’Impianto dell’Anconella in contatto con le Sale Operative della Protezione Civile. Durante i giorni del 15-17 maggio Publiacqua garantirà sul proprio profilo Facebook una risposta alle segnalazioni dei cittadini e degli utenti dalle ore 21 alle 23 del 15 maggio, dalle ore 8 alle ore 23 del 16 maggio e dalle ore 8 fino al ritorno della normalità del 17 maggio.