Publiacqua. Consegnate le borracce agli studenti

SESTO FIORENTINO – Sono in consegna in questi giorni a tutti i bambini delle prime classi elementari di Sesto Fiorentino le borracce del progetto “L’acqua del Sindaco arriva nelle scuole”. Un’iniziativa che non si è fermata neppure nei difficili anni della pandemia e che, a maggior ragione, non poteva fermarsi quest’anno. Nei giorni scorsi la […]

SESTO FIORENTINO – Sono in consegna in questi giorni a tutti i bambini delle prime classi elementari di Sesto Fiorentino le borracce del progetto “L’acqua del Sindaco arriva nelle scuole”. Un’iniziativa che non si è fermata neppure nei difficili anni della pandemia e che, a maggior ragione, non poteva fermarsi quest’anno. Nei giorni scorsi la consegna simbolica alla Scuola Primaria Pascoli di via Fratelli Rosselli a cui hanno preso parte, tra gli altri, Sara Martini, assessore alla Scuola del Comune di Sesto Fiorentino, e Chiara Masini, consigliera di Publiacqua, insieme ai dirigenti dei tre Istituti comprensivi.

Per l’anno scolastico in corso Publiacqua distribuirà a Sesto Fiorentino 372 nuove borracce dotate del tappo tradizionale ma anche di un tappo antigoccia. Queste vanno ad aggiungersi alle borracce donate nei tre anni passati (410 nel 2019, 362 nel 2020 e 355 nel 2021) ed a quelle che gli altri Comuni del territorio stanno anch’essi distribuendo per l’anno scolastico in corso come prezioso supporto agli studenti, alle famiglie ed alle scuole stesse in questo 2022. Ecco come usare la borraccia: la borraccia usala per bere acqua del rubinetto. Non utilizzarla con bevande acide o fortemente salate (succhi di frutta, bevande gassate e così via dicendo), non deve essere messa in congelatore, in lavastoviglie, nel microonde o a contatto con la fiamma del fornello, deve essere lavata almeno una volta al giorno. Per farlo è sufficiente utilizzare acqua e normale detersivo da piatti (non contenente acidi come ad esempio il limone).

Ricordiamo inoltre che, essendo l’interno delle nostre borracce in alluminio, tale materiale è: destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate, destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore; destinato al contatto con gli alimenti a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24 ore.

La Consigliera di Publiacqua Chiara Masini ha sottolineato come ogni anno siamo a fianco dei ragazzi e delle loro famiglie – dice invece Chiara Masini, membro del Cda di Publiacqua – Il nostro progetto non si è mai fermato, neppure in tempo di pandemia, perché ci teniamo particolarmente ad essere a fianco dei più giovani nell’avvio di quella grande avventura di crescita che rappresenta la scuola. Il nostro è un piccolo dono ma ricco di significato. La nostra borraccia è infatti un simbolo di rispetto dell’ambiente del pianeta ed i bambini a cui la doniamo sono il nostro futuro.

“Un progetto importante per le nostre scuole che prosegue e per il quale ringrazio, insieme ai dirigenti scolastici dei tre comprensivi della città, Publiacqua – afferma Sara Martini, assessore alle politiche educative del Comune di Sesto. Il coinvolgimento delle scuole è fondamentale per incentivare pratiche virtuose per l’ambiente in cui viviamo e quindi per tutti noi. I bambini hanno accolto con entusiasmo questo piccolo grande regalo e sono i veri protagonisti di questo percorso condiviso che ci auguriamo possa raggiungere sempre più famiglie e cittadini”.