 Publiacqua: inaugurato il fontanello di piazza Andrei a Lastra a Signa. In otto anni già erogati quasi 8 milioni di litri d’acqua

LASTRA A SIGNA – Inaugurato il fontanello di piazza Andrei. È il quarto che Publiacqua installa sul territorio di Lastra a Signa e che va a servire una zona popolosa che da oggi ha un servizio in più. Presenti, tra gli altri, il sindaco Emanuele Caporaso, il vicesindaco Annamaria Di Giovanni, l’assessore al decoro urbano, Mirio Bogani, e il presidente di Publiacqua, Nicola Perini. I fontanelli già installati a Lastra a Signa hanno permesso di erogare, dal 2017 al 2025, oltre 7,6 milioni di litri di acqua. Numeri che non rappresentano un unicum o una eccezione visto che sono in linea con quanto fatto registrare dagli altri fontanelli. Nel complesso dei 46 Comuni dove Publiacqua gestisce il servizio, infatti, i fontanelli installati hanno erogato, nel periodo che va dal 2017 al dicembre 2025, poco meno di 379 milioni di litri di acqua con un risparmio per l’ambiente di oltre 252 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri non prodotte, trasportate e smaltite, e per le tasche delle famiglie del nostro territorio di oltre 79 milioni di euro dati dal mancato acquisto delle stesse bottiglie.

Numeri quelli appena elencati che diventano ancora più importanti se si considera che per produrre 25 bottiglie di plastica da un litro e mezzo, occorrono 2 chilogrammi di petrolio e 17 litri e mezzo di acqua. È sufficiente moltiplicare questi pochi numeri per i milioni di bottiglie consumate ogni anno per avere l’idea della dimensione del risparmio ambientale: meno consumo di risorse e meno rifiuti. L’acqua prodotta da questo impianto risulta di ottima qualità ma sono comunque necessarie alcune accortezze per il suo mantenimento in contenitori appositi. Per tale motivo su ogni singolo impianto realizzato è riportato il regolamento per il corretto mantenimento. “Quello che abbiamno inaugurato – ha detto il sindaco Caporaso – è il quarto fontanello sul territorio comunale e abbiamo in previsione di incrementare ancora questo tipo di servizio. Le risorse che abbiamo investito come ente comunale sono ampiamente ripagate dal servizio reso: i cittadini potranno prelevare acqua di qualità con grande risparmio sia economico che ambientale in quanto viene sorpassato il concetto dell’usa e getta tipico dell’acqua imbottigliata, abbattendo drasticamente l’utilizzo della plastica”.

“Inauguriamo con piacere questo nuovo fontanello – ha aggiunto il presidente Perini – per offrire un servizio importante nel Comune di Pelago. I fontanelli sono molto apprezzati dai cittadini e hanno un ruolo importante per far capire a tutti che l’acqua del pubblico acquedotto è buona, sana e non ha bisogno della plastica per essere trasportata. Offriamo questo servizio perché contribuisca a far crescere nei nostri cittadini quella consapevolezza che può far ridurre l’uso dell’acqua in bottiglia e far essere orgogliosi di quella che arriva dal rubinetto”.