Publiacqua, inaugurato un nuovo fontanello a Il Rosi. A Campi è il terzo, negli altri due oltre 8 milioni di litri d’acqua in otto anni

CAMPI BISENZIO – Inaugurato il fontanello di via Cellerese. È il terzo che Publiacqua installa sul territorio di Campi Bisenzio e va a servire una località popolosa, come Il Rosi, che da oggi ha un servizio in più. Presenti, fra gli altri, il sindaco Andrea Tagliaferri, l’assessore Tommaso Landi e il presidente di Publiacqua, Nicola […]

CAMPI BISENZIO – Inaugurato il fontanello di via Cellerese. È il terzo che Publiacqua installa sul territorio di Campi Bisenzio e va a servire una località popolosa, come Il Rosi, che da oggi ha un servizio in più. Presenti, fra gli altri, il sindaco Andrea Tagliaferri, l’assessore Tommaso Landi e il presidente di Publiacqua, Nicola Perini. I fontanelli già installati a Campi Bisenzio, in via Togliatti e piazza Aldo Moro, hanno fin qui riscosso un grande successo presso i cittadini erogando dal 2017 al 2025 oltre 8,3 milioni di litri di acqua. Numeri che non rappresentano un unicum o una eccezione visto che sono in linea con quanto fatto registrare dagli altri fontanelli. Nel complesso dei 46 Comuni dove Publiacqua gestisce il servizio, infatti, i fontanelli installati, hanno erogato, nel periodo dal 2017 al dicembre 2025, poco meno di 379 milioni di litri di acqua con un risparmio per l’ambiente di oltre 252 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri non prodotte, trasportate e smaltite, e per le tasche delle famiglie del nostro territorio di oltre 79 milioni di euro dati dal mancato acquisto delle stesse bottiglie.

Numeri quelli appena elencati che diventano ancora più importanti se si considera che per produrre 25 bottiglie di plastica da un litro e mezzo, occorrono 2 chilogrammi di petrolio e 17 litri e mezzo di acqua. È sufficiente moltiplicare questi pochi numeri per i milioni di bottiglie consumate ogni anno per avere l’idea della dimensione del risparmio ambientale: meno consumo di risorse e meno rifiuti. L’acqua prodotta da questo impianto risulta di ottima qualità ma sono comunque necessarie alcune accortezze per il suo mantenimento in contenitori appositi. Per tale motivo su ogni singolo impianto realizzato è riportato il regolamento per il corretto mantenimento.

“L’inaugurazione del nuovo fontanello in via Cellerese – ha detto il sindaco – rappresenta un risultato importante per una zona popolosa come Il Rosi. Portiamo un servizio utile in una zona popolosa, promuovendo al tempo stesso sostenibilità e risparmio per le famiglie. I numeri dei fontanelli già presenti a Campi Bisenzio dimostrano quanto siano apprezzati dai cittadini. Ringrazio Publiacqua per la collaborazione e l’attenzione verso il nostro territorio”. “Inauguriamo con piacere questo nuovo fontanello – ha aggiunto Perini – per offrire un servizio sempre più capillare e diffuso nel Comune di Campi Bisenzio. I fontanelli sono molto apprezzati dai cittadini e hanno un ruolo importante per far capire a tutti che l’acqua del pubblico acquedotto è buona, sana e non ha bisogno della plastica per essere trasportata. Offriamo questo servizio perché contribuisca a far crescere nei nostri cittadini quella consapevolezza che può far ridurre l’uso dell’acqua in bottiglia e far essere orgogliosi di quella che arriva dal rubinetto”.