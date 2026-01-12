CALENZANO – A causa di lavori elettrici a un impianto di Publiacqua, dalle 9 di giovedì 15 gennaio si registreranno forti abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nelle zone del Pratignone, nella zona industriale di Fibbiana, zona via Puccini, zona campus universitario, zona Sant’Angelo e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso della tarda mattinata. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
Publiacqua: lavori agli impianti e abbassamenti idrici
CALENZANO – A causa di lavori elettrici a un impianto di Publiacqua, dalle 9 di giovedì 15 gennaio si registreranno forti abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nelle zone del Pratignone, nella zona industriale di Fibbiana, zona via Puccini, zona campus universitario, zona Sant’Angelo e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso della tarda mattinata. […]