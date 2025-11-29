CALENZANO – A causa di lavori sull’impianto locale di Publiacqua, dalle 23 di mercoledì 3 dicembre alle 1 di giovedì 4 dicembre si potranno registrare basse pressioni su tutto il territorio comunale (compresa Settimello, Colle Alto e Basso). In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
Publiacqua: lavori all’impianto e bassa pressione idrica
