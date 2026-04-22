Publiacqua. Lavori e abbassamenti idrici

FIRENZE – “Occorre fare un lavoro sempre più accurato sul reticolo idraulico minore, perché sono proprio i torrenti e i fossi che richiedono un impegno molto più presente e vicino”, rispetto al quale “sento un bisogno di dialogo e confronto”. Queste le parole del presidente Eugenio Giani, che ieri mattina ha partecipato, insieme al sottosegretario […]