CALENZANO – A causa lavori al locale impianto di Publiacqua, dalle 8 del 29 aprile si registreranno abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua in via della Chiusa, località Il Carmine, SP8 (tratto da via delle Bartoline alla località La Chiusa, esclusa) e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
Publiacqua. Lavori e abbassamenti idrici
CALENZANO – A causa lavori al locale impianto di Publiacqua, dalle 8 del 29 aprile si registreranno abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua in via della Chiusa, località Il Carmine, SP8 (tratto da via delle Bartoline alla località La Chiusa, esclusa) e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo […]