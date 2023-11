Publiacqua. Lavori e mancanza d’acqua

CALENZANO – A causa di lavori inerenti la distrettualizzazione della rete idrica da parte di Publiacqua, dalle 8.30, di lunedì 4 dicembre, si registreranno abbassamenti di pressione e sporadiche mancanze d’acqua nella zona compresa tra il Torrente Chiosina e via di Pratignone a Ovest, via S. Morese, via Dante Alighieri e via Giovanni XXIII a […]

CALENZANO – A causa di lavori inerenti la distrettualizzazione della rete idrica da parte di Publiacqua, dalle 8.30, di lunedì 4 dicembre, si registreranno abbassamenti di pressione e sporadiche mancanze d’acqua nella zona compresa tra il Torrente Chiosina e via di Pratignone a Ovest, via S. Morese, via Dante Alighieri e via Giovanni XXIII a Est; via del Lago e via Poliziano a Nord e via di Pratignone e degli Olmi a Sud. La situazione tornerà a normalizzarsi tra la tarda mattinata ed il primissimo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà effettuato il primo giorno utile successivo.