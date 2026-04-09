SESTO FIORENTINO – A causa di lavori da parte di Publiacqua di rinnovo della rete idrica e di una cameretta, dalle 8 di lunedì 13 aprile sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via di Rimaggio (tratto da via Artieri a via Galilei). Abbassamenti di pressione potranno e temporanei fenomeni di torbidità potranno interessare le medesime utenze e quelle limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del primo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
Publiacqua. Lavori e sospensione idrica
SESTO FIORENTINO – A causa di lavori da parte di Publiacqua di rinnovo della rete idrica e di una cameretta, dalle 8 di lunedì 13 aprile sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via di Rimaggio (tratto da via Artieri a via Galilei). Abbassamenti di pressione potranno e temporanei fenomeni di torbidità potranno interessare le medesime utenze e […]