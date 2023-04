Publiacqua. Lavori sulla rete idrica di via Giulio Cesare

SESTO FIORENTINO – A causa lavori di manutenzione straordinaria da parte di Publiacqua sulla rete idrica di via Giulio Cesare, dalle 9 di martedì 18 aprile sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie: via Giulio Cesare (tratto da via Mazzini a via Pratese), via Presciani (da via Mazzini a via Gramsci), via Gramsci (da via […]

SESTO FIORENTINO – A causa lavori di manutenzione straordinaria da parte di Publiacqua sulla rete idrica di via Giulio Cesare, dalle 9 di martedì 18 aprile sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie: via Giulio Cesare (tratto da via Mazzini a via Pratese), via Presciani (da via Mazzini a via Gramsci), via Gramsci (da via Giulio Cesare a via Presciani), via Provinciale di Calenzano (da via Gramsci a via Viviani), via Pratese (da via Giulio Cesare a via Romagnosi), via Romagnosi. Abbassamenti di pressione e temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua si potranno registrare nelle vie limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi alla fine dell’intervento dei nostri tecnici e quindi nel corso del pomeriggio.