Publiacqua: lavori sulla rete idrica di via Poliziano

CALENZANO – A causa lavori sulla rete idrica di via Poliziano, Publiacqua informa che dalle 9 di martedì 6 giugno sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie: via Baldanzese (da via Alighieri a via Aretino), via Alighieri (da via Baldanzese a via Aretino), via Goldoni e via Aretino. La situazione tornerà a normalizzarsi alla fine dell’intervento e quindi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà spostato al primo giorno utile successivo.