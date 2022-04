Publiacqua. Lavori sulla rete idrica e sospensione dell’erogazione di acqua

SESTO FIORENTINO – A causa lavori su rete idrica, dalla mezzanotte di mercoledì 6 aprile alle ore 6 di giovedì 7 aprile, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via del termine (tratto da via Boito a via Reginaldo Giuliani), via Reginaldo Giuliani (da via del Termine a via Ragionieri). Nelle zone limitrofe si potranno registrare abbassamenti di pressione In caso di condizioni meteo […]