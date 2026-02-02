CALENZANO – Publiacqua fa sapere che ci sono problemi di approvvigionamento idrico su ampie zone del territorio comunale ed in particolare sul capoluogo. Questi disagi, spiega il gestore idrico, sono causati da un guasto agli impianti di Publiacqua. I tecnici sono già al lavoro per la riparazione che, salvo problemi tecnici, terminerà entro le 16.
Publiacqua: problemi di approvvigionamento idrico a Calenzano
