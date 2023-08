Publiacqua. Proseguono i lavori per riparare il guasto a Quinto Basso

SESTO FIORENTINO -Stanno proseguendo questa mattina i lavori di riparazione del guasto alla rete idrica di via Marsala a Quinto Basso da parte di Publiacqua. I tecnici hanno sezionato la rete limitando i problemi di approvvigionamento a via Marsala, via Bellini, viale dei Mille (tratto limitrofo a via Marsala), via Calatafimi e limitrofe. La situazione […]

SESTO FIORENTINO -Stanno proseguendo questa mattina i lavori di riparazione del guasto alla rete idrica di via Marsala a Quinto Basso da parte di Publiacqua. I tecnici hanno sezionato la rete limitando i problemi di approvvigionamento a via Marsala, via Bellini, viale dei Mille (tratto limitrofo a via Marsala), via Calatafimi e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del primo pomeriggio. Una autobotte è posizionata in zona a disposizione dei cittadini.