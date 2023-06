Publiacqua. Spostati i lavori in via di Vittorio

SESTO FIORENTINO – A causa problemi tecnici, i lavori di rinnovo della rete idrica di Publiacqua di via di Vittorio, previsti originariamente per domani, mercoledì 21 giugno, sono stati rinviati a venerdì 23 giugno quando, dalle 10, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle vie comprese tra via Giuseppe di Vittorio a Ovest, via Pratese a Sud, via del […]

