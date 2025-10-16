Puliamo il Mondo. Gli studenti della Verga puliscono il Parco della Marinella

CAMPI BISENZIO – Chi ama l’ambiente lo protegge e se ne prende cura. Con questo invito è tornato l’appuntamento con il format di Legambiente “Puliamo il Mondo”. L’edizione 2025 ha visto coinvolto oggi, come negli anni precedenti, il Centro Commerciale I Gigli insieme al Comune di Campi Bisenzio. L’area interessata dalla “pulizia” è stata quella […]

CAMPI BISENZIO – Chi ama l’ambiente lo protegge e se ne prende cura. Con questo invito è tornato l’appuntamento con il format di Legambiente “Puliamo il Mondo”. L’edizione 2025 ha visto coinvolto oggi, come negli anni precedenti, il Centro Commerciale I Gigli insieme al Comune di Campi Bisenzio. L’area interessata dalla “pulizia” è stata quella del parco della Marinella a due passi dal Centro Commerciale: gli studenti delle Scuola secondaria di primo grado Giovanni Verga dell’Istituto Comprensivo di Campi Bisenzio Giorgio La Pira, un centinaio della prima media, si sono messi a disposizione per ripulire l’area del Parco.

Agli studenti è stato consegnato un kit di Legambiente contenete un cappellino, pettorina, guanti e sacchi per raccogliere i rifiuti. “La cura dell’ambiente è una filosofia che condividiamo. – afferma la direttrice del Centro Commerciale Saviola Chesi – I Gigli sono rispettosi del territorio in cui si trovano e per questo siamo partner di Puliamo il mondo. L’iniziativa è l’occasione per riscoprire anche aree meno conosciute e imparare ad occuparsene nel modo migliore. Come Gigli da tempo abbiamo messo in atto una serie di buone pratiche per il rispetto ambientale come la presenza dei cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti e i pannelli solari a copertura del parcheggio”.