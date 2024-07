Pulizia delle strade a Lastra a Signa, cambiamenti in arrivo: ecco dove e quando

LASTRA A SIGNA – Dal 1 al 21 luglio Alia Multiutility provvederà alla modifica della cartellonistica stradale per la pulizia e lo spazzamento meccanizzato di strade e piazze a seguito di una revisione del servizio in alcune zone della città. In particolare il progetto di riorganizzazione prevede l’introduzione di nuove aree, la modifica di alcuni orari e giorni dei passaggi, con l’obiettivo di razionalizzare e ottimizzare il servizio. Si raccomanda di porre attenzione alla nuova cartellonistica in quanto, una volta completata l’installazione, la Polizia Municipale riprenderà a fare i controlli del caso.

Le nuove zone che sono state aggiunte e che precedentemente non rientravano nel servizio sono: piazza Piave nel nuovo parcheggio intorno alla palestra di Malmantile, via Maremmana (fronte villa Saulina) alle Quattro Strade, via Leonardo Da Vinci nel tratto da via Gramsci a via Fermi nel capoluogo.

Le altre aree interessate dal cambiamento sono: nel capoluogo via Gramsci, via IV Agosto, via Livornese, via di Sotto, via del Leccio, via XXIV Maggio, via Bechi, via Campana, via Amendola, via Donizetti, via Moschi, via Rossini, via Leonardo Da Vinci, via Pagliai, via Campanella, via Gradi, via Verdi, via della Resistenza, piazza Andrei, via della Torre, via della Forra, via Pucci, via Frate lli Rosselli e via Cipriani. Nelle frazioni: a Malmantile in viale VIII Marzo, piazza Deledda, via del Pollaiolo, via Bracciatica; in zona Casone e Porto di Mezzo in via Pavese, via Galilei, via delle Selve, via Le Sodole, via del Casone, via Gaddi, piazza Pilati. Infine a Brucianesi in piazza Don Facibeni e viuzzo dei Navicellai