Pulizia strade, chi è impossibilitato a spostare le auto per problemi sanitari può comunicarlo alla Polizia municipale

LASTRA A SIGNA – Visto il particolare momento che stiamo vivendo e l’emergenza sanitaria in corso, “l’amministrazione comunale di Lastra a Signa – si legge in una nota – ha stabilito che chi si trova in una situazione di isolamento domiciliare o chi è in condizioni di salute tali da non poter uscire di casa, può scrivere una e-mail a poliziamunicipale@comune.lastra-a-signa.fi.it o telefonare al centralino 055 8720018 comunicando la propria targa in modo da non dover spostare la macchina durante il servizio di pulizie strade. Il servizio di spazzamento e pulizia strade prosegue normalmente vista l’importanza di tale intervento per motivazioni igienico-sanitarie e, con l’approssimarsi del periodo invernale, per rimuovere piccoli rifiuti e fogliame soprattutto in prossimità delle caditoie”.