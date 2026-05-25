LASTRA A SIGNA – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti poco dopo le 5 nel tratto lastrigiano della Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Livorno, per l’incendio di un pullman. Sul posto hanno operato una squadra e un’autobotte in supporto per lo spegnimento delle fiamme. Illeso il conducente, a bordo non c’erano passeggeri.
Pullman (vuoto) in fiamme sulla Fi-Pi-Li
LASTRA A SIGNA – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti poco dopo le 5 nel tratto lastrigiano della Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Livorno, per l’incendio di un pullman. Sul posto hanno operato una squadra e un’autobotte in supporto per lo spegnimento delle fiamme. Illeso il conducente, a bordo […]