Qf, Fabiani: “Il piano degli operai sarà esaminato dal Mimit”. Ma la distanza sul tavolo di crisi resta

FIRENZE – “E’ stato un confronto franco e serrato”. Viene definito così l’incontro che nella giornata di ieri ha messo di fronte a Roma Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, e la sottosegretaria del Mimit, Fausta Bergamotto, entrambi assistiti dalle rispettive strutture tecniche, per affrontare la vicenda di Qf, ex Gkn. “La Regione Toscana – si legge in una nota – ha ottenuto la disponibilità da parte del Ministero di un tavolo tecnico di valutazione del piano industriale della cooperativa dei lavoratori e l’impegno alla sua convocazione in tempi rapidi appena pervenuta la richiesta da parte della stessa cooperativa”.

“Esprimiamo apprezzamento per la decisione del Ministero che ha accettato di avviare il confronto sul piano con l’assistenza degli uffici preposti, – ha dichiarato Fabiani a conclusione del faccia a faccia durato oltre due ore – l’incontro, che ha comunque consentito la riapertura di un dialogo con il Governo, è stata l’occasione per un aggiornamento e confronto anche sugli altri interessi industriali rilevati a oggi in Toscana”. Fra Regione e Ministero resta però la distanza riguardo alla necessità di convocare un tavolo di crisi su Qf con tutti i soggetti interessati, così come richiesto dalla Toscana, ovvero “istituzioni, azienda e sindacati alla vigilia del possibile licenziamento, già annunciato, di poco meno di 200 lavoratori e per questo abbiamo ovviamente rinnovato la richiesta”, ha concluso Fabiani.