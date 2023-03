Qualità e Servizi, la mensa che piace va su Rai Tre

CALENZANO – La società pubblica Qualità & Servizi, che gestisce il servizio di mense scolastiche nei Comuni della Piana fiorentina, è protagonista di due puntate della trasmissione “Generazione Bellezza” in onda giovedì 30 e venerdì 31 marzo su Rai 3. Enrico Casalini, curatore del programma, è stato infatti insieme alla troupe a contatto con la realtà dell’azienda per due giorni, visitando non solo la cucina ma anche gli agricoltori che la riforniscono e poi ovviamente le scuole dove hanno potuto assaggiare i piatti che oggi giorno la società serve a migliaia di bambini. “Generazione Bellezza”, in questa edizione, racconta venti nuove storie dedicate a un Paese che ha ancora la voglia di sognare e di cambiare le cose. Venti esempi di sognatori, di comunità, di amministrazioni all’avanguardia nell’innovazione dei processi che rendono migliore il quotidiano di tutti. La puntata è presentata dagli autori con queste parole: “Una mensa controllata da un gruppo di comuni che cucina il cibo più buono del mondo, che tutela i contadini pagando loro il giusto prezzo per i prodotti e che aiuta i bambini a crescere consapevoli del valore di una buona alimentazione e dell’importanza di proteggere la nostra terra. Il tutto chiudendo l’anno in attivo, dimostrando che tutto questo si può fare”. L’appuntamento con “Generazione Bellezza” è dal lunedì al venerdì alle 20.15 su Rai3, è un programma di Rai Cultura, scritto da Emilio Casalini e Cristina Erbetta e con Chiara Chianese, Simone Giorgi e Silvia D’Ortenzi. A cura di Michela Sellitto, produttore esecutivo Selma Al Mudarris, capo progetto Giulia Lanza. La regia di Davide Rinaldi.