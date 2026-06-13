Quando judo fa rima con inclusione: Shin Do Kan, consegnate le cinture a cinque ospiti di Villa Alessandro

LASTRA A SIGNA – Una giornata da incorniciare. Per la Shin Do Kan, ma anche per gli ospiti di Villa Alessandro a Bracciatica. Giovedì scorso, infatti, si è svolta la cerimonia di consegna delle cinture agli allievi della sezione Judo che fanno parte della struttura che ha la propria sede sulle colline di Lastra a Signa. Così, dopo un allenamento che li ha visti impegnati negli esami di grado, i cinque allievi presenti hanno ricevuto il relativo diploma e la cintura. Davide, Alessio e Silvia hanno raggiunto il 1º Dan (cintura nera) mentre ad Alessandro e Andrea è stato consegnato il 1º Kyu (cintura marrone). Alla cerimonia, oltre al maestro Stefano Nistri, erano presenti gli altri due insegnanti che nel corso dell’anno si sono occupati della formazione degli allievi, ovvero i maestri Lorenzo Poggiali e Anita Cannarozzo. Insieme a loro anche il coordinatore del gruppo che segue per conto di Villa Alessandro i Judoka in questa importante attività. “Il traguardo raggiunto – spiegano dalla Shin Do Kan – è il frutto del lavoro di anni di impegno e averlo ottenuto li ha resi molto soddisfatti e appagati delle fatiche fatte in palestra”.