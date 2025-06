Quando l’arte va dalla pittura alla danza, passando per il cibo: sabato 7 a Villa Alberti arriva “Oltrecontemporanea”

SIGNA – Con oltre trenta artisti coinvolti debutta a Villa Alberti “Oltrecontemporanea”, la prima edizione del festival d’arte multidisciplinare con mostre d’arte, musica dal vivo, teatro, danza, buon cibo e molto altro ancora. La manifestazione promossa dall’amministrazione comunale, il gruppo “Il caso” e l’associazione Polliccino con il supporto e il sostegno della Pro loco di Signa e dell’Istituto comprensivo, si terrà sabato 7 giugno, dalle 10 alle 23.30, ed è stata presentata a Villa Alberti a Signa alla presenza del sindaco Giampiero Fossi insieme all’assessore Marcello Quaresima, Gabriele Giordano, fondatore del gruppo “Il caso”, Matteo Mannelli, presidente dell’associazione Pollicino, e Francesca Bini, dirigente scolastica.

“Dopo quanto già sperimentato in passato – ha detto il sindaco Fossi – si riaffaccia a Signa un vero e proprio festival interamente dedicato all’arte contemporanea. Tutto questo nel cuore di Signa, nell’ampio polmone verde di Villa Alberti che ospiterà, per un’intera giornata, mostre, iniziative e conferenze con gli interventi dei ragazzi della scuola media Paoli di Signa e di tante altre associazioni e realtà culturali così da coinvolgere insieme più forme espressive, dalle 10 fino a sera, spalancando le porte ai nostri talenti artistici. Un’iniziativa nata dall’idea de “Il Caso”, subito supportata dalla nostra amministrazione comunale, dall’associazione Pollicino e dall’Istituto comprensivo”.

“Il festival – ha spiegato Gabriele Giordano – è nato dall’idea del gruppo “Il Caso”, insieme a Patrizia Leonardo e Irene Meoni, ed è stato possibile realizzarlo grazie ad altre realtà locali che hanno subito sposato i nostri intenti di dar vita ad una grande mostra d’arte convogliando, in un unico ambiente come la prestigiosa Villa Alberti, tante forme artistiche e diversi mezzi espressivi chiamando a raccolta artisti di tutte le età che così avranno la possibilità di contaminarsi e di apprezzare nuove e diverse idee”. Subito dopo l’apertura, sabato alle 10, gli studenti delle prime medie della scuola Alessandro Paoli leggeranno i pensieri scritti e raccolti nel volume “Costruiamo insieme un mondo migliore” realizzati dopo avere partecipato, nei mesi scorsi, al progetto dedicato alla parità di genere”. “Siamo davvero lieti di poter partecipare a questa manifestazione – ha aggiunto la dirigente Bini – certi, come siamo, dell’importanza per la scuola di instaurare relazioni sempre più strette con il territorio. Per questo puntiamo moltissimo a rafforzare i rapporti con tutta la comunità che ruota attorno ai nostri ragazzi e con il mondo dell’associazionismo locale che ci consente di mettere a frutto le competenze civiche acquisite nelle aule scolastiche e trovare nuovi modo per far circolare e valorizzare le diversità”.

“Abbiamo dato vita a un evento non banale, – ha concluso Matteo Mannelli – un festival d’arte contemporanea che ci permetterà di fare una sintesi tra la storia antica, dove affondano le radici di villa Alberti, e la storia della nostra comunità. Seguendo l’esempio del nostro fondatore Beppe Bonardi, scomparso recentemente e del quale oggi ricorre il compleanno, continuiamo e continueremo a lavorare come lui ci ha insegnato con gioia, insieme agli altri, per creare emozioni e rafforzare i legami della nostra comunità”. L’iniziativa è stata fortemente apprezzata dall’assessore all’istruzione Marcello Quaresima che ha ringraziato tutti gli organizzatori “per avere delineato una manifestazione di grande rilievo”.