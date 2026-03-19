Quarantamila tulipani pronti per la primavera

SESTO FIORENTINO – Quarantamila tulipani si preparano a salutare l’arrivo della primavera al giardino del Bardo per Wonderandpick, il progetto promosso dal Comune con l’associazione “Le tribù della terra”. Questa mattina, alla presenza dell’assessore all’ambiente Beatrice Corsi e dell’ideatrice Alessandra Benati, ha preso il via la quinta edizione della manifestazione, con i colori dei tulipani a disegnare cerchi concentrici che richiamano un teatro naturale. Il giardino sarà aperto tutti i giorni dalle 10,30 alle 19 fino alla fine della fioritura. Tutti i visitatori potranno raccogliere e portare a casa i fiori e i bulbi, avendo cura di lasciare un contributo che sarà reinvestito nel progetto.