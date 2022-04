“Quattro passi in rete” l’idea di Daniele Papi per affrontare il mondo virtuale

SESTO FIORENTINO – Muoversi nella “rete” non è facile, si rischia di caderci ed essere pescati ritrovandosi in situazioni complesse dalle quali non sempre è facile uscirne. I segreti del mondo virtuale sono al centro di una trasmissione curata da Daniele Papi di Sesto Tv in programma proprio sul web con un appuntamento settimanale il […]

SESTO FIORENTINO – Muoversi nella “rete” non è facile, si rischia di caderci ed essere pescati ritrovandosi in situazioni complesse dalle quali non sempre è facile uscirne. I segreti del mondo virtuale sono al centro di una trasmissione curata da Daniele Papi di Sesto Tv in programma proprio sul web con un appuntamento settimanale il mercoledì mattina. “Quattro passi in rete” questo il titolo della trasmissione. Ne abbiamo parlato con il suo curatore e creatore Daniele Papi.

Daniele Papi ci racconti come è nato il progetto ?

Come spesso accade il progetto di 4 passi in rete nasce per caso verso la metà del 2018, con lo scopo di raccontare che cosa è oggi la rete e come era quando internet non esisteva ancora. Nella trasmissione non si parla solo di tecnologie della informazione ma anche di comportamenti e di quali cambiamenti sono intervenuti nella nostra vita.

Di cosa di occupa la trasmissione?

4 passi in rete si occupa di molteplici argomenti che vanno dall’impatto della rete nella Pubblica amministrazione, all’uso consapevole di strumenti di comunicazione quali sono oggi i telefoni cellulari . Dalle cyber valute alla parte nascosta del web. E ovviamente si dedica molto spazio ai social cercando di non cadere nella rete… della rete come dice lo slogan della trasmissione

Quali sono i rischi reali della rete? Dobbiamo avere paure della rete?

Qui il discorso si farebbe molto lungo. Fake news, phishing, posta non richiesta (circa il 90% dei messaggi ricevuti), revenge porn, truffe di ogni tipo. C’è una tendenza a credere a tutto quello che viene pubblicato in rete, specialmente in tempi come questi. Il consiglio che posso dare è quello di fare sempre un minimo di verifica delle informazioni che riceviamo. E’ bene ricordare che i reati di calunnia e di offese verso le istituzioni sono perseguibili anche con la condivisione di un post.

Se si applica un minimo di attenzione e di etica alla navigazione in rete non c’è da aver paura. Magari un ripasso alla famosa netiquette redatta agli albori della rete non farebbe male.

https://it.wikipedia.org/wiki/Netiquette

Come e quando possiamo vederla e rivederla?

4 passi in rete va in onda in diretta streaming ogni mercoledì alle 10.30 sui seguenti canali

4 passi in rete su Facebook

Sestotv webtv su Facebook

Sestotv su youtube