Raccolta alimentari del Pd: i campigiani “portano in dono” quasi mezza tonnellata di prodotti

CAMPIO BISENZIO – Quasi mezza tonnellata di generi alimentari e di prima necessità raccolti: è questo il bilancio dell’iniziativa organizzata dal Pd di Campi Bisenzio lo scorso fine settimana. Un risultato salutato con grande soddisfazione dal partito campigiano che ha aderito con entusiasmo alla campagna “Solidarietà in circolo” lanciata dal Pd nazionale per dare un aiuto concreto a chi vive situazioni di fragilità. “491 kg di generi alimentari e di prima necessità raccolti con otto ore di presidio davanti a circoli dislocati in tre diversi punti della città dimostrano tante cose, – ha affermato il segretario del Pd Lorenzo Galletti – che l’iniziativa lanciata dal nazionale è stata positiva e la nostra comunità politica ha risposto alla grande in termini di lavoro volontario e generosità. Che c’è un grandissimo bisogno di socializzazione anche politica. Che i luoghi fisici sono importanti e dobbiamo lavorare per riappropriarci degli spazi e conseguentemente delle persone. Che c’è fiducia nel nostro partito anche in una fase così difficile”. L’iniziativa si è svolta nelle giornate di venerdì, sabato e domenica in tre diversi punti di raccolta: la sede del Partito democratico in piazza Matteucci, la Casa del popolo di San Donnino e il circolo Adelindo Bacci a La Villa; mentre i beni raccolti sono stati destinati al sistema di distribuzione coordinato dalla Caritas con l’aiuto di Misericordia e Pubblica assistenza. “Siamo davvero soddisfatti per questo risultato, – ha aggiunto il segretario – abbiamo avuto una risposta veramente bella da parte di tante persone e associazioni del territorio che sono venute appositamente per donare, nonostante le difficoltà di questo particolare periodo e considerando anche che i circoli in questo momento erano chiusi. E’ stata un’occasione importante per essere vicini a chi ha più bisogno, dando una risposta concreta, ma anche per confrontarsi con i cittadini su temi nazionali e locali in maniera costruttiva. Vogliamo davvero ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato a raggiungere questo bel risultato”.