Raccolta firme contro la caccia, Gandola (FI): “Proposta sbagliata. Purché nelle regole, l’attività venatoria deve essere sostenuta”

FIRENZE – “L’attività venatoria, nell’alveo delle regole previste, è da sostenere e salvaguardare in Italia come in tutta l’area metropolitana fiorentina, dal Mugello alla Piana Fiorentina, dal Chianti all’Empolese, svolgendo un importante ed insopprimibile ruolo per la gestione delle specie, fondamentale per ridurre i danni causati alle produzioni agricole”. È così che si esprime Paolo Gandola, […]

FIRENZE – “L’attività venatoria, nell’alveo delle regole previste, è da sostenere e salvaguardare in Italia come in tutta l’area metropolitana fiorentina, dal Mugello alla Piana Fiorentina, dal Chianti all’Empolese, svolgendo un importante ed insopprimibile ruolo per la gestione delle specie, fondamentale per ridurre i danni causati alle produzioni agricole”. È così che si esprime Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia – Centrodestra per il cambiamento insieme a Paolo Barocchi, responsabile regionale azzurro del dipartimento caccia e pesca, bocciando la raccolta firme avanzata per chiedere la soppressione della caccia sull’intero territorio nazionale.

“Gli ungulati, sottolineano gli esponenti azzurri – rappresentano purtroppo un pericolo serio per la sicurezza stradale, oltre a provocare danni alle produzioni di pregio della nostra agricoltura e ad essere un elemento che mina la salute idrogeologica del territorio. I cinghiali in particolar modo, oltre a devastare campi e produzioni agricole, rappresentano una vera minaccia anche per la sicurezza stradale. I cacciatori sono dunque utili al monitoraggio delle specie e al ripristino dell’ambiente e per questo la loro attività va vincolata e regolata ma non certo abolita. Oggi dobbiamo dunque lavorare per rendere l’attività venatoria sempre più inclusiva e rispettosa dell’ambiente certi che solo così potrà essere sostenibile, riscoprire la ruralità e portare valore economico ai singoli territori dell’area metropolitana”.