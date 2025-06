Radio Mitology ’70-’80 prepara il suo tour estivo con “La grande festa” e “Traghettilines”. Il 19 giugno appuntamento a Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Dopo il grande successo della versione invernale, ripetuta più volte al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, Radio Mitology sarà sicura protagonista della prossima estate anche in varie parti della Toscana, avvicinando i più fedeli ascoltatori e tutti gli appassionati di musica anni ’70/’80. Il format più ricco, che porterà in scena una carovana di emozioni con cantanti, ballerine, dj e vocalist, si sommerà alle tante altre occasioni già previste e consolidate in locali e spazi estivi della regione scatenando il pubblico, senza limiti di età, con la musica più bella di sempre. “La grande festa”, con il supporto eccezionale di un partner come Traghettilines, sito leader sul mercato della biglietteria marittima, sarà il 19 giugno al “Campi Beer Festival” di Campi Bisenzio e il giorno dopo, 20 giugno, alla rassegna “Ma la notte… si” di Capannori. Queste solo le prime due tappe di un tour che si muoverà anche in altre località e contesti che saranno annunciati a breve. Divertimento e coinvolgimento saranno garantiti dai tanti attori sul palco, pura espressione de “La grande festa”, dove non mancheranno gadget esclusivi, sorprese inaspettate e momenti magici da condividere con amici o famiglia ballando e cantando gratis sotto le stelle, perché l’ingresso sarà sempre libero e aperto a tutti. Chi ama la musica ’70/’80, segue Radio Mitology e chi viaggia per mare, naviga “Traghettilines” anche questa estate.