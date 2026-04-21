“Rainbow” al Teatro Manzoni

FIRENZE – “Occorre fare un lavoro sempre più accurato sul reticolo idraulico minore, perché sono proprio i torrenti e i fossi che richiedono un impegno molto più presente e vicino”, rispetto al quale “sento un bisogno di dialogo e confronto”. Queste le parole del presidente Eugenio Giani, che ieri mattina ha partecipato, insieme al sottosegretario […]
SESTO FIORENTINO – Incendio in via Tevere questa mattina attorno alle 10.20. In un edificio della zona industriale dell’Osmannoro le fiamme si sono sprigionate al secondo e al terzo piano dell’immobile composto da sei piani fuori terra. Dismesso da tempo, era diventato un punto di riparo di alcune persone senza fissa dimora. Sul posto sono intervenuti […]
PRATO – Torna anche nel mese di aprile “Estra Notizie”. Appuntamento che nell’occasione dà spazio ai significativi risultati ottenuti dal bilancio 2025, allo sviluppo di reti gas in nuovi Comuni della nostra regione e alla mobilità elettrica che continua a crescere sul territorio. E in più anche una storia di sport e inclusione dove il […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]