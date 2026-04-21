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“Rainbow” al Teatro Manzoni

CALENZANO – Domenica 26 aprile alle 21.15 al Teatro Manzoni ci sarà Francesco Rivieccio con il suo monologo “Rainbow – Memorie di una storia vera”. Lo spettacolo, inserito nella rassegna Incontri, è a ingresso gratuito grazie al sostegno di Fondazione CR Firenze, nell’ambito dell’iniziativa “La Fondazione per te”. 

CALENZANO – Domenica 26 aprile alle 21.15 al Teatro Manzoni ci sarà Francesco Rivieccio con il suo monologo “Rainbow – Memorie di una storia vera”. Lo spettacolo, inserito nella rassegna Incontri, è a ingresso gratuito grazie al sostegno di Fondazione CR Firenze, nell’ambito dell’iniziativa “La Fondazione per te”. 

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Autore Redazione Redazione