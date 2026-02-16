Rapina aggravata e lesioni personali: arrestato dalla Polizia

SESTO FIORENTINO – Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Firenze ha posto agli arresti domiciliari un 26enne nato nelle Filippine ritenuto responsabile di rapina aggravata e lesioni personali per fatti verificatisi il 4 gennaio scorso all’interno della comunità educativa per minori “Alidoro”, con sede a Sesto Fiorentino, in Largo Stephen Biko. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, dopo essersi introdotto all’interno della struttura, pur non essendo ospite, ha colpito con numerosi pugni al volto un’educatrice, imbavagliandola per impedirle di chiedere aiuto e sottraendole i telefoni per evitare contatti con l’esterno. Prima di darsi alla fuga, avrebbe sottratto una cassaforte, custodita in un armadio, con all’interno denaro contante – circa 400 euro – e un telefono cellulare. A conclusione delle indagini, coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze, il personale della Squadra Anticrimine del Commissariato di Sesto Fiorentino ha ricostruito la vicenda identificando il responsabile. Per l’aggressione subita, la vittima ha riportato lesioni personali giudicate guaribili in 30 giorni.