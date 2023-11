Recupero dalle abitazioni dei fanghi provocati dall’alluvione: mercoledì 8 i primi interventi

CAMPI BISENZIO – Partono domani, mercoledì 8 novembre, i primi interventi sul territorio per la raccolta dei fanghi alluvionali presenti nelle civili abitazioni. I primi Comuni interessati saranno Campi Bisenzio, Prato e Montemurlo. Publiacqua informerà i cittadini interessati dall’intervento a partire dalle 18.30 del giorno precedente l’intervento tramite telefonate ai numeri fissi e Sms al cellulare. Allo stesso tempo sul sito Internet di Publiacqua saranno indicate le strade che ciascun Comune ha segnalato per il servizio. La pagina è in corso di costante aggiornamento seguendo l’evoluzione delle informazioni che arriveranno dai Comuni stessi.

I numeri a disposizione dei cittadini

Attivati tre numeri a cui i cittadini possono riferirsi in orario 9-19 nel caso in cui non trovassero la propria via sull’elenco pubblicato sul sito di Publiacqua o volessero informazioni aggiuntive. I numeri sono i seguenti: 335 8219466, 335 8128419 e 338 6050094. Ricordiamo a coloro che non avessero ancora fornito a Publiacqua il proprio numero di cellulare per gestire le emergenze e utile, in questa circostanza, a essere avvisati del servizio di raccolta fanghi alluvionali, che lo stesso può essere comunicato tramite la form presente sul sito di Publiacqua alla pagina Ti chiamiamo noi (https://www.publiacqua.it/contatti/ti-chiamiamo-noi).

I Comuni interessati

I Comuni interessati dal servizio sono: Campi Bisenzio, Carmignano, Cantagallo, Montale, Montemurlo, Prato, Poggio a Caiano, Quarrata.

Attenzione alle truffe

I mezzi e gli operatori incaricati da Publiacqua del servizio saranno dotati di un pannello di riconoscimento e saranno accompagnati da squadre di volontari che gli saranno di supporto. Il Comune e la Polizia Municipale sono in possesso delle targhe dei mezzi autorizzati. Nel caso di dubbi i cittadini possono quindi segnalare alla stessa Polizia Municipale per un’immediata verifica. Il servizio è gratuito e non dovrà essere corrisposto alcun compenso. A conclusione dell’intervento sarà invece richiesto la firma di un verbale utile a garantire l’avvenuto svolgimento del servizio e a monitorare eventuali problematiche o cause ostative allo svolgimento dello stesso. Tale verbale conterrà anche l’attestazione da parte del cittadino che non ci sono stati sversamenti di inquinanti nei fanghi da asportare.