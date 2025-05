Referendum, comitato per il sì: mercoledì 28 incontro alla Sorms San Mauro. Insieme a Paolo Hendel

Si intensifica la campagna del comitato per il sì a sostegno della partecipazione al voto per i cinque referendum che si terranno domenica e lunedi 8 e 9 giugno. Alla Sorms di San Mauro, in piazza Ciampi, mercoledì 28 maggio dalle 18 alle 20, ha organizzato infatti un’iniziativa conviviale per parlare insieme di referendum. Si […]

Si intensifica la campagna del comitato per il sì a sostegno della partecipazione al voto per i cinque referendum che si terranno domenica e lunedi 8 e 9 giugno. Alla Sorms di San Mauro, in piazza Ciampi, mercoledì 28 maggio dalle 18 alle 20, ha organizzato infatti un’iniziativa conviviale per parlare insieme di referendum. Si potranno gustare coccoli, polenta fritta, papatine e generose porzioni di pappa al pomodoro preparate e distribuite dai volontari del circolo. Sananno presenti la presidente del comitato referendario signese Ernesta Bossoletti, il segretario della Lega Spu-Cgil delle Signe Sandro Carta, esponenti dell’Anpi, del Pd, del Movimento 5 stelle, dei Progressiti per Signa, di Rifondazione Comunista e di Sinistra Italiana e di tutte le associazioni che hanno costituito il comitato referendario signese. Presente inoltre, dopo il successo dello spettacolo teatrale “Niente panico” e mentre è presente con un suo siparietto in “Audiscion” su Rai 2, Paolo Hendel, attore di cinema, teatro e televisione.