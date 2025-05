Referendum, giovedì 22 un’iniziativa dello Spi-Cgil delle Signe al circolo Rinascita di San Piero a Ponti

SIGNA – Giovedì 22 maggio alle 18 al Circolo Rinascita di San Piero a Ponti, in piazza del Popolo, Massimiliano Bianchi, della Segreteria della Camera del lavoro di Firenze interverrà a un’iniziativa promossa dal comitato per il sì di Signa per illustrare alla cittadinanza i quesiti referendari sottoposti al voto l’8 e il 9 giugno. […]

SIGNA – Giovedì 22 maggio alle 18 al Circolo Rinascita di San Piero a Ponti, in piazza del Popolo, Massimiliano Bianchi, della Segreteria della Camera del lavoro di Firenze interverrà a un’iniziativa promossa dal comitato per il sì di Signa per illustrare alla cittadinanza i quesiti referendari sottoposti al voto l’8 e il 9 giugno. “Dopo la riuscita iniziativa del 15 giugno al Palagetto di Signa, alla quale avevano partecipato don Andrea Bigalli e Mario Batistini, – dicono dallo Spi Cgil – questa è una nuova occasione per saperne di più suk referendaria”. Al termine dell’incontro, inoltre, lo Spi-Cgil delle Signe offrirà un aperitivo. “Superare il muro del silenzio, – aggiungono Ernesta Bossoletti, presidente del comitato di Signa, e Sandro Carta, segretario dello Spi-Cgil delle Signe – questo è ciò che siamo impegnati a fare con la presenza nei mercati settimanali di Signa e delle frazioni e con le iniziative che stiamo organizzando. Nel silenzio pressoché totale dei media nazionali e a chi invita a non votare votare, il porta a porta, il passaparola e il coinvolgimento sono i nostri strumenti che usiamo con determinazione e orgoglio. Il voto, come recita la nostra Costituzione, è un dovere morale dei cittadini”.