SESTO FIORENTINO – Referendum, Sesto Fiorentino tra i primi comuni per affluenza a livello nazionale. Con un’affluenza del 53,02% Sesto Fiorentino è il comune con la più alta affluenza in assoluto in Toscana, il primo in Italia tra quelli in cui si è andati alle urne solo per il referendum e il terzo assoluto a livello nazionale, superato solo da Triggiano (53,65%) e di Matera (53,35%) dove, però, si è votato anche per il secondo turno delle elezioni amministrative (dati Eligendo).